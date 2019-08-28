Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.

Спорт день за днем

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Спорт день за днем

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