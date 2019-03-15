Общество
«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы по итогам зимыРИА Новости 01:35
Тамбовская область и Алтай возглавили экологический рейтинг российских регионов по итогам прошедшей зимы, сообщает общественная организация "Зелёный патруль".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия
При нападении на две мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек
В городе Крайстчерч, Новая Зеландия, четыре человека задержаны по подозрению в причастности к нападению на две мечети.
Обновлено в 01:36
Экономика
В Центробанке предупредили о росте цен
Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе.
Обновлено в 02:39
Политика
ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.
Обновлено в 02:36
Общество
Строительство завода на Байкале приостановлено
Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка
Массовая драка произошла в четверг, 14 марта, в торговом центре «Кунцево-Плаза» на западе Москвы.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Авто
Tesla представила новый электрокроссовер Model Y
Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею
На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Суд оставил задержанного за шпионаж Пола Уилана под арестом
Иностранец останется в СИЗО до 28 мая Мосгорсуд подтвердил законность ареста подозреваемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана, оставив без изменений постановление Лефортовского суда.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Делегаты из Франции увидели радость Крыма от возвращения в Россию
Члены французской делегации в пятницу поздравили жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с РФ.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Вице-губернатор Приморья ушел в отставку
Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую 3,5 месяца назад воронежскую школьницу
Ученица воронежской школы № 11 бесследно исчезла после уроков 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Обновлено в 03:14
Экономика
Газпромбанк передаст долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу
Газпромбанк собирается передать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Производство запрещенных ДРСМД ракет начали в США
Обновлено в 03:55
Экономика
Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкций
Крупнейшие российские банки разрабатывают схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Врач запретил называть Маугли найденную в московской квартире девочку
Главный врач Тушинской больницы Москвы Исмаил Османов призвал прекратить называть "Маугли" девочку, которую на этой неделе обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы.
Обновлено в 03:10
Космос
Корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС
Прошлая попытка Овчинина и Хейга попасть на МКС завершилась неудачей — 11 октября 2018 года произошла авария, из-за чего их корабль приземлился через 20 минут после начала полета.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе
Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы нашли снаряд, который, предположительно, относится ко времени Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:54
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева
Обновлено в 04:15
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место рейтинга, позволяющее в сезоне-2020/21 заявить три команды в Лигу чемпионов и три клуба в Лигу Европы.
Обновлено в 02:20
Политика
Boeing приостановил поставки 737 MAX
Компания Boeing приостановила поставки своих самых продаваемых самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление производителя.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына
К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.
Обновлено в 02:53
Автоспорт
Квят показал 11-й результат на второй практике Гран-при Австралии
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят продемонстрировал 11 время с отставанием от Хэмилтона на 1,333 секунды.
Обновлено в 03:21
Спорт
Навка прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе к Орсеру
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Саратове сгорел вагон трамвая
Вагон трамвая в пятницу сгорел в Саратове, находясь на маршруте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»
Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Политика
Вместо Boeing 737 MAX — российские МС-21?
Есть ли возможность Boeing 737 MAX заменить на МС-21, комментирует генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев.
Обновлено в 04:02