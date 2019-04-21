К Зеленскому в штаб пришла полицияРБК 08:08

Причиной визита правоохранителей стала демонстрация Зеленским своего заполненного бюллетеня на избирательном участке. Полиция считает, что таким образом кандидат в президенты нарушил правила ведения предвыборной агитации, уточнил в своем Facebook советник министра внутренних дел Антон Герущанко.

К Зеленскому в штаб пришла полиция

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