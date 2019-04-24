Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на одинРИА Новости вчера в 21:59

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленскому советуют встречаться с Путиным под присмотром американцев

Газета.Ru06:45

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

РИА Новостивчера в 21:59

Рябов: Зеленский может игнорировать любые советы

News.ru03:22

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным без свидетелей

URA.Ruвчера в 23:57

В штабе Владимира Зеленского посоветовали не встречаться с Владимиром Путиным одни на один

Эхо Москвы01:32

Советник Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один

ТАСС02:35

В команде Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным один на один

РБКвчера в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Футбол

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»

Обновлено в 07:24
Происшествия

СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе

Совместно с футбольным клубом «Локомотив» «Амедиатека» покажет финальную сцену «Игры престолов».
Обновлено в 06:29
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Потерявшая человеческий облик Маша Малиновская позирует для Playboy

Обновлено в 07:20
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» сделал новые снимки обратной стороны Луны

Обновлено в 06:34
Происшествия

Замглавы Чесменского района подозревают в получении взятки

Обновлено в 07:24
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Кино

Леонардо Ди Каприо снимется в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Леонардо Ди Каприо находится на заключительной стадии переговоров со студией Fox Searchlight о съемках в новом фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».
Обновлено в 02:53
Политика

Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья

Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский начал воплощать в жизнь сценарий сериала «Слуга народа»

Обновлено в 07:07
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Экономика

Россияне стали массово отказываться от дач

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное