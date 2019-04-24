Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на одинРИА Новости вчера в 21:59
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
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Футбол
Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»
Обновлено в 07:24
Происшествия
СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых
Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе
Совместно с футбольным клубом «Локомотив» «Амедиатека» покажет финальную сцену «Игры престолов».
Обновлено в 06:29
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Авто
Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Кино
Леонардо Ди Каприо снимется в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо
Леонардо Ди Каприо находится на заключительной стадии переговоров со студией Fox Searchlight о съемках в новом фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».
Обновлено в 02:53
Политика
Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья
Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль
Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Экономика
Россияне стали массово отказываться от дач
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Политика
Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года
Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Футбол
Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03