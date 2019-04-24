Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на одинРИА Новости вчера в 21:59

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

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