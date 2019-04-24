Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на одинРИА Новости вчера в 21:59
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
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Футбол
В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон
Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Футбол
Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.
Обновлено в 07:16
Политика
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.
Обновлено в 08:09
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Общество
Экс-жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Афонские старцы обвинили патриарха Варфоломея в расколе украинской церкви
Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в среду опубликовал письмо двенадцати старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному киноту, его авторы обвиняют Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Бастрыкин: керченского стрелка унижали однокурсники
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что могло послужить причиной расправы 18-летнего Владислава Рослякова над однокурсниками в керченском колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 03:44
Авто
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:25
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:45
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Наука
Из-за турбулентных волн в ядре резко меняются магнитные полюса Земли
Озвучена основная причина аномальной миграции магнитного полюса нашей планеты, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 05:16
Политика
Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США
Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп направил военных на границу США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.
Обновлено в 08:27
Авто
«Заряженный» Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
В австралийском офисе компании Honda провели трансляцию шоу LEGO Masters, на которой была представлена полнозамерная Lego-модели «заряженного» хэтчбека Civic Type R. Отмечается, что на макет ушло 320 тысяч деталей конструктора, при этом в нем проработаны детально тормозные механизмы и дворники и даже функционирует внешнее освещение.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33