Политика
Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правленииГазета.Ru 13:18
В ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница - это первая жертва на юго-востоке Украины с момента вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.
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