Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правленииГазета.Ru 13:18

В ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница - это первая жертва на юго-востоке Украины с момента вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя

Взгляд.ру09:25

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Газета.Ru13:18

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

РИА Новости08:56

Зеленскому показали первую погибшую в Донбассе за время его президентства

News.ru11:40

Зеленскому показали первую убитую из-за него в Донбассе мирную жительницу

Известия11:06

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Lenta.ru09:56

Пургин объяснил, почему с приходом Зеленского обстрелы Донбасса только усилились

ФАН12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский пролив

Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия

Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Футбол

Спортивный директор «Динамо» побреется налысо

Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.
Обновлено в 21:07
Общество

Исследование определило взаимосвязь между уровнем зарплаты и спокойствием отпуска

Компания из Америки провела исследование, в результате которого определила взаимосвязь между высоким уровнем зарплаты и спокойствием отдыха, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:03
Политика

МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Космос

Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований успешного запуска экспедиции «Чандраян-2»

Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований (ISRO) успешной отправки к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2», запланированной на грядущее воскресенье, 14 июля 2019 года.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Здоровье

Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.
Обновлено в 17:50
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Обновлено в 20:53
Происшествия

Экс-депутата обвиняют в вымогательстве $50 млн

11 июля 2019 года стало известно, что бывшего депутата Госдумы РФ Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $50 млн у совладельцев АО «Альфа-банк» Петра Авена и Михаила Фридмана.
Обновлено в 21:53
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика

Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире

Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации

Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено в 00:18
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено в 21:37
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед

Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.
Обновлено в 14:21
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное