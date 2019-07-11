Политика
Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правленииГазета.Ru 13:18
В ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница - это первая жертва на юго-востоке Украины с момента вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
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