Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правленииГазета.Ru 13:18

В ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница - это первая жертва на юго-востоке Украины с момента вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя

Взгляд.ру09:25

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Газета.Ru13:18

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

РИА Новости08:56

Зеленскому показали первую погибшую в Донбассе за время его президентства

News.ru11:40

Зеленскому показали первую убитую из-за него в Донбассе мирную жительницу

Известия11:06

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Lenta.ru09:56

Пургин объяснил, почему с приходом Зеленского обстрелы Донбасса только усилились

ФАН12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Музыка

Юрий Башмет выступил на открытии фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии

Обновлено в 08:08
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 09:52
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое

Обновлено в 11:35
Политика

Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Политика

Капитан иранского танкера арестован властями Гибралтара

Обновлено в 13:00
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Правительство Петербурга разработает новые меры социальной поддержки

Правительство Санкт-Петербурга намерено продолжать разрабатывать новые меры социальной поддержки, направленные на помощь пожилым людям.
Обновлено в 16:07
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Спорт

CAS отменил пожизненное отстранение Виталия Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Экономика

ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей

Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0

В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль».
Обновлено в 16:18
Политика

В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное