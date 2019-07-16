Политика
Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочкуDiscover24 02:46
На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации. Президент должен будет изучить это предложение, если оно сможет набрать нужное число голосов.
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с чего всё началось
За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".РИА Новости Крым15 июля в 13:10
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
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Обновлено вчера в 15:10
Культура
В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Политика
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В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
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Кто-то даже писал, что Задоров продешевил, что его агент ошибся, а ваша цена — $4 млн.
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Более 60% москвичей имеют доступ к культурно-досуговым объектам - по этому показателю Москва занимает пятое место среди мегаполисов мира.
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Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
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Обновлено вчера в 14:50
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
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Обновлено вчера в 19:32
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Авто
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Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
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