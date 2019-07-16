За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

с чего всё началось

Как стало известно, петиция с требованием о принятии президентом Украины Владимиром Зеленским "смелых решений" по Крыму и Донбассу появилась на сайте главы украинского государства, автор которой предложил руководству страны мирный способ урегулирования конфликта и "выкупить" Крым и Донбасс у России в рассрочку, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА Новости Крым.

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