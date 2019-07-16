Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у РоссииРоссийский Диалог вчера в 15:58
Как стало известно, петиция с требованием о принятии президентом Украины Владимиром Зеленским "смелых решений" по Крыму и Донбассу появилась на сайте главы украинского государства, автор которой предложил руководству страны мирный способ урегулирования конфликта и "выкупить" Крым и Донбасс у России в рассрочку, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА Новости Крым.
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с чего всё началось
За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".РИА Новости Крым15 июля в 13:10
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Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
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Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
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Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
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Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
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Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
США предложили насолить Путину, отдав Украине турецкие F-35
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Общество
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке
Обновлено в 01:28
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено вчера в 00:19
Экономика
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С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
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Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае
В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
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Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП
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Кадры из четвертого сезона «Рика и Морти»: Умиротворенный ученый и робоящеры
Entertainment Weekly поделился первыми кадрами из четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти».
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Экономика
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Обновлено вчера в 12:48
Общество
Екатеринбурженка вернула 20 миллионов за неисправный Tesla
Жительница Екатеринбурга через суд вернула 20 млн рублей за автомобиль Tesla, который оказался неисправен.
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Сегодня кировчане смогут наблюдать уникальное лунное затмение
Вечером 16 июля жители Кировской области увидят луну красного цвета.
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Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
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