За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

с чего всё началось

Как стало известно, петиция с требованием о принятии президентом Украины Владимиром Зеленским "смелых решений" по Крыму и Донбассу появилась на сайте главы украинского государства, автор которой предложил руководству страны мирный способ урегулирования конфликта и "выкупить" Крым и Донбасс у России в рассрочку, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА Новости Крым.

Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России

Кино «Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми» Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Кино Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Политика Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Политика В США задержали экс-президента Перу "Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

Политика Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.

Политика На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Футбол Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.

Политика Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал о первых достижениях сына Принц Гарри с восхищением рассказывает о новых этапах развития малыша и просто светится от счастья.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.

Культура Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.