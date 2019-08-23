Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины.

с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».

Музыка Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.

Происшествия Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.

Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Космос «Союз» с роботом Федором на борту вышел на орбиту Корабль "Союз МС-14", стартовавший с космодрома Байконур в четверг в 6:38, вышел на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Политика ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Происшествия Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.

Авто Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации "Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.

Космос В России испугались удара американских «Жезлов от Бога» США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Экономика Новый прожиточный минимум установили в России Минтруд установил в России новый прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года.