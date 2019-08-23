Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины.

с чего всё началось

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