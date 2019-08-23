Политика

Зеленскому предложили план признания Крыма российскимИзвестия вчера в 23:51

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
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с чего всё началось

В Крыму предложили Зеленскому способ улучшить отношения с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины.
РИА Новостивчера в 23:34

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Зеленскому предложили план признания Крыма российским

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Зеленскому предложили план признания Крыма российским

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В Крыму предложили Зеленскому план признания полуострова российским

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Сенатор Совфеда предложил Зеленскому создать план признания Крыма частью России

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Газета.Ruвчера в 23:41

В Крыму предложили Зеленскому способ улучшить отношения с Россией

РИА Новостивчера в 23:34
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Происшествия

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Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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