Политика

Зеленскому предложили план признания Крыма российскимИзвестия вчера в 23:51

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
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В Крыму предложили Зеленскому способ улучшить отношения с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины.
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