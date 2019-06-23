Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсетиРБК 17:36

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
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Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

РБК17:36

От Зеленского требуют отменить запрет на российские соцсети

Газета.Ru15:21

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

RT на русском12:59

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Вести.Ru12:20

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на российские сайты

Московский Комсомолец12:16

Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте»

News.ru12:08

Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

РИА Новости11:45
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад

Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Энергетика

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Политика

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский демарш клубов

Обновлено в 15:39
Политика

В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной

23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено в 13:00
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Футбол

Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Авто

На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche

В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол

Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Общество

В России начались акции против полицейского произвола

Обновлено в 08:33
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого ранее избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:10
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Банк «Кузнецкий» предлагает до 10% кешбэка по «Карте привилегий» в рамках акции

Банк "Кузнецкий" начисляет 10% кешбэка по "Карте привилегий", оформленной в рамках акции.
Обновлено в 10:53
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек

В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).
Обновлено в 17:22
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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