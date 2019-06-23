Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсетиРБК 17:36
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад
Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Энергетика
«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах
Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено в 13:00
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Авто
На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche
В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол
Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна
Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Общество
В России начались акции против полицейского произвола
Обновлено в 08:33
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого ранее избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:10
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Банк «Кузнецкий» предлагает до 10% кешбэка по «Карте привилегий» в рамках акции
Банк "Кузнецкий" начисляет 10% кешбэка по "Карте привилегий", оформленной в рамках акции.
Обновлено в 10:53
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия
На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек
В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).
Обновлено в 17:22