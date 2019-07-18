Политика
Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»РИА Новости 18:14
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
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Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Футбол
Бывший игрок системы «Челси» нокаутом проиграл бой за возможность подписать контракт с UFC
Бразильский боец Рикардо Прасел не смог добиться контракта с UFC, нокаутом проиграв американцу Донталу Майесу в программе отбора в промоушен.
Обновлено в 22:14
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Авто
Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию
Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Политика
Лавров отметил положительную динамику отношений России и Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил положительную динамику в развитии отношений России и Германии.
Обновлено в 22:42
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Экономика
Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию
Обновлено в 13:01
Общество
В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах
В Минздраве РФ предложили продавать алкоголь только в крупных алкомаркетах вдали от жилых районов.
Обновлено в 07:43
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
Единоборства
Уайт станет обязательным претендентом на пояс WBC, если победит Риваса
Британский тяжеловес Диллиан Уайт может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Общество
В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы
Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии
В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 20:20