Политика

Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»РИА Новости 18:14

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
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Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»

Московский Комсомолец20:04

Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»

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Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер «Украина»

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Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти

Военное обозрение11:38

Зеленскому предложили пустить «Украину» на запчасти: Автор идеи - министр обороны

Царьград13:18
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Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
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Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
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Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию

Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
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Политика

Лавров отметил положительную динамику отношений России и Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил положительную динамику в развитии отношений России и Германии.
Обновлено в 22:42
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Экономика

Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию

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Общество

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В Минздраве РФ предложили продавать алкоголь только в крупных алкомаркетах вдали от жилых районов.
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Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
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Армия и оружие

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Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
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Уайт станет обязательным претендентом на пояс WBC, если победит Риваса

Британский тяжеловес Диллиан Уайт может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC.
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Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

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Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

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Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
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Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

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Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД

Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
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В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
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Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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