Политика
Зеленскому предложили демонтировать крейсер «Украина»Известия 00:29
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж недостроенного ракетного крейсера «Украина». Об этом сообщило издание «Сегодня» в среду, 17 июля.
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Зеленскому предложили пустить «Украину» на запчасти: Автор идеи - министр обороны
Царьградвчера в 13:18
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"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Политика
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В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что мечтает о четвертом ребенке.
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Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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На сайте Роспотребнадзора говорится, что из-за курения случается развитии более 90% онкологических заболеваний, хронического бронхита, эмфизема и рака.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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На ул. Гаранькина в Оренбурге открылась новая поликлиника
Обновлено 16 июля в 23:34
Авто
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Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
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Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
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В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.
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Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
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Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Законопроект о квитировании выбросов единогласно принят депутатами Госдумы, сообщает в своем телеграм-канале депутат Владимир Бурматов.
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