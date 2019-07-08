с чего всё началось

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne. Об этом в блоге на сайте газеты "Украинская правда" сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Политика Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram. Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Происшествия Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Здоровье В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить "Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Происшествия Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Экономика Названы самые подорожавшие и подешевевшие продукты по итогам 2018 года Специалистами Росстата названа самая подорожавшая продукция по итогам 2018 года. В первой «тройке» – пшено, капуста и газомоторное топливо.