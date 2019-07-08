Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РоссиейРИА Новости 04:36

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne. Об этом в блоге на сайте газеты "Украинская правда" сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
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 националистической партии "Национальный корпус" организация в лице своего лидера депутата Рады Андрея Билецкого выдвинула ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить проведение телемоста Украина-Россия на канале News One.
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