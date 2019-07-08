Политика

Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с РоссиейLenta.ru 03:58

Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной. Соответствующее видеообращение националиста опубликовано на странице «Нацкорпуса» в YouTube.
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Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией

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Националисты предъявили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

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«Нацкорпус» выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста Украина-Россия

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Зеленскому поставили ультиматум по телемосту с Россией

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Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией

Lenta.ru03:58

Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией

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Украинский политический деятель, руководитель расистских и неонацистских организаций «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи, входивших в Правый сектор, идеолог «социал-национализма», бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток. Командир полка «Азов» с 17 сентября 2014 года, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что многие его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных взглядов, имея в своём составе в том числе выходцев из организаций, которые возглавляет Билецкий. Подполковник. Прозвище - «Белый вождь». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный.
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