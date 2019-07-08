Политика
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с РоссиейLenta.ru 03:58
Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной. Соответствующее видеообращение националиста опубликовано на странице «Нацкорпуса» в YouTube.
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Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Политика
Между Россией и Украиной состоится телемост
Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.
Обновлено в 02:53
Экономика
Борисов предложил ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК
Вице-премьер РФ Юрий Борисов высказал инициативу ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции.
Обновлено в 06:08
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции
В Турции во время отдыха заболели и были экстренно эвакуированы спецбортом две гражданки России, туристки из Москвы и Нижневартовска.
Обновлено в 05:32
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Футбол
Стала известна дата объявления о трансфере Гризманна в «Барселону»
"Барселона" объявит о трансфере нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна 10 июля, сообщает AS.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Общество
Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года
Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Модернизированный МРК ТОФ «Смерч» уничтожил «вражеский» корабль
Сегодня в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" уничтожил корабль условного противника.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.
Обновлено в 05:22
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Авто
АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей
Обновлено в 05:17
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35