Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на одинГазета.Ru вчера в 22:16

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В команде Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным один на один

РБКвчера в 19:44

Избранному президенту Украины посоветовали в его команде не встречаться с Владимиром Путиным один на один

Эхо Москвы00:15

Команда Зеленского оценила перспективы встречи с Путиным

РЕН ТВвчера в 22:51

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Газета.Ruвчера в 22:16

Соратник Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один

РИА Новостивчера в 21:59

Зеленского отговаривают от встречи с Путиным один на один

News.ruвчера в 21:58

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным без свидетелей

URA.Ruвчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Экономика

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид

Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
Обновлено в 00:46
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено вчера в 05:54
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Технологии

В Таиланде объявили о первом успешном использовании «клеток-убийц» в борьбе с лейкемией

Медицинский факультет университета Чулалонгкорн в Таиланде объявил о положительных результатах использования редких типов лейкоцитов или "клеток-убийц" для борьбы с острым лейкозом.
Обновлено в 00:04
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своем номере для Евровидения

Обновлено вчера в 10:42
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Спецслужбы Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв

Спецслужбы Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв при проверке подозрительного мотоцикла, обнаруженного вблизи кинотеатра в Коломбо.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке

"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:38
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика

Источники сообщили об интересе Сбербанка к торговому центру «Галерея»

В марте 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) может продать торгово-развлекательный комплекс "Галерея" в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Космос

JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу

Обновлено 22 апреля в 04:52
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Бунт против традиций: Елизавета II пришла в ярость из-за новых планов Меган Маркл

Чего только стоит ее решение отказаться от 40-летней традиции – съемок на ступенях больницы после рождения ребенка, как и от проведения родов в отделении Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Кино

Ким Ки Дук хочет снимать кино в России

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, возглавляющий жюри 41-го Московского международного кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что хотел бы снимать кино в России.
Обновлено в 01:25
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное