Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на одинГазета.Ru вчера в 22:16
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид
Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
Обновлено в 00:46
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено вчера в 05:54
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Технологии
В Таиланде объявили о первом успешном использовании «клеток-убийц» в борьбе с лейкемией
Медицинский факультет университета Чулалонгкорн в Таиланде объявил о положительных результатах использования редких типов лейкоцитов или "клеток-убийц" для борьбы с острым лейкозом.
Обновлено в 00:04
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о своем номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:42
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Спецслужбы Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв
Спецслужбы Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв при проверке подозрительного мотоцикла, обнаруженного вблизи кинотеатра в Коломбо.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке
"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:38
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика
Источники сообщили об интересе Сбербанка к торговому центру «Галерея»
В марте 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) может продать торгово-развлекательный комплекс "Галерея" в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Космос
JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу
Обновлено 22 апреля в 04:52
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Бунт против традиций: Елизавета II пришла в ярость из-за новых планов Меган Маркл
Чего только стоит ее решение отказаться от 40-летней традиции – съемок на ступенях больницы после рождения ребенка, как и от проведения родов в отделении Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Кино
Ким Ки Дук хочет снимать кино в России
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, возглавляющий жюри 41-го Московского международного кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что хотел бы снимать кино в России.
Обновлено в 01:25
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49