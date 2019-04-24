Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на одинГазета.Ru вчера в 22:16

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

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