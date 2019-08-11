Политика
Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и СШАИзвестия 05:01
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
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«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Обновлено вчера в 11:15
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За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
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Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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Rode выпускает микрофон Lavalier GO, предназначенный для использования с системой Wireless GO
Каталог компании Rode пополнил микрофон Lavalier GO профессионального уровня, разработанный специально для использования с системой Wireless GO.
Обновлено в 07:06
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
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Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 20:58
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Журналистка Божена Рынска, супруга покончившего жизнь самоубийством Игоря Малашенко – сооснователя телеканала НТВ и главы предвыборного штаба Ксении Собчак, призналась, что хотела бы забеременеть от покойного мужа.
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Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
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«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в Нур-Султане
"Барыс" в серии послематчевых буллитов обыграл "Салават Юлаев" на Кубке президента Республики Казахстан.
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Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:24