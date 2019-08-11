Политика

Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и СШАИзвестия 05:01

Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
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