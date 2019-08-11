Политика
Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и СШАИзвестия 05:01
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Вашингтон
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
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Обновлено в 03:43
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Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
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Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
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Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
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Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
Кино
Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сняться
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника
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Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
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Обновлено вчера в 12:42
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
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Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45