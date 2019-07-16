Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТОREGNUM вчера в 22:53

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
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Украинский экс-дипломат рассказал, почему Киев не победит Москву

News.ru02:38

Бывший украинский дипломат объяснил, почему мир на Украине невозможен без уступок

Народные новости02:41

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Lenta.ruвчера в 06:36

Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию

РИА Новостивчера в 21:27

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Газета.Ruвчера в 10:03

Украинский экс-дипломат объяснил, почему на Украине невозможен мир без уступок

ФАНвчера в 22:43

Мира не будет: радикалы и националисты запугали Зеленского

Новостной фронтвчера в 06:07
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Кино

Французский режиссер хочет снять ремейк «Кошмара на улице Вязов»

Режиссёр известного фильма ужасов «Зеркала» может снять ремейк «Кошмара на улице вязов».
Обновлено в 01:10
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Экология

В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

Обновлено в 03:14
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На российском пляже найдены тела семерых человек

Обновлено в 01:32
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Транспорт

Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума

Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.
Обновлено в 00:40
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено 14 июля в 22:47
Здоровье

В России сделают обязательной йодированную соль

Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Десятый самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

Обновлено в 02:55
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире

Обновлено в 02:22
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Минобороны обозначило обязанности Евкурова на посту замминистра

На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился раздел, посвящённый назначенному на должность заместителя министра экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»

По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.
Обновлено в 00:10
Финансы

Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки

Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Россияне предпочли хранить деньги в валюте

Как выяснилось, большинство россиян предпочитают хранить средства в валюте и на депозитных счетах.
Обновлено вчера в 05:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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