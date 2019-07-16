Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТОREGNUM вчера в 22:53
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский дипломат призвал украинцев «наступить на горло» идее о победе над Россией
Народные новостивчера в 07:32
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Канатная дорога свяжет Россию и Китай
Обновлено в 00:48
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин поддержал семейный бизнес
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Новый тематический поезд появился в столичном метро
Обновлено в 01:10
Футбол
Малиновский прошел медосмотр в «Аталанте» и подпишет 5-летний контракт
26-летний игрок уже прошел медобследование в клубе из Бергамо, но вынужден вернуться на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Рассказываем, где посмотреть фильмы Шукшинского кинофестиваля в Барнауле
Еще одной площадкой для показа фильмов Шукшинского кинофестиваля станет площадь перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа (ЦФО).
Обновлено вчера в 20:32
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Авто
Fiat 500 пополнит парк каршеринга «Делимобиль»
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо»
"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо" – 3:0. Встреча состоялась в США.
Обновлено вчера в 23:08
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено 14 июля в 18:18
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Общество
В Вологодской области побит температурный рекорд вековой давности
Столбик термометра опустился до нуля градусов – сообщает пресс-служба Гидрометцентра. Как уточняется, заморозки пришли в город Вытегра .
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20