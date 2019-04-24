Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на одинИнфорос 02:33

По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

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