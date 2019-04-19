Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на одинИзвестия 00:41

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

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