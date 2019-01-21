Политика
Зеленскому грозят уголовные делаГазета.Ru 04:27
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на соцсети Зеленского.
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Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге двух человек по подозрению в убийстве в октябре 2018 года в Подмосковье следователя МВД подполковника Евгении Шишкиной, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 05:54
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на слова депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика
Оговорился: Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Эпплом»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неправильно назвал фамилию главы американской корпорации Apple Тима Кука.
Обновлено в 05:50
Общество
Принят закон об оскорблении госсимволов России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.
Обновлено в 03:26
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика
В Госдуме оценили призыв Киева к Google «исправить» отображение Крыма
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT призыв посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании Google «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 04:28
Экономика
Глава Роструда покинет свой пост
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов покинет свой пост в связи с переходом на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщили РБК два источника, близких к Минтруду.
Обновлено в 05:00
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за доходами — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта по делу Арашуковых
Метролог филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев арестован на два месяца по делу Арашуковых, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
Военные сфотографировались с балеринами в метро Екатеринбурга
Военные ЦВО опубликовали снимки с танцовщицами художественного коллектива современной хореографии, снятую в вестибюле станции метро "Ботаническая".
Обновлено в 03:00
Политика
Путин обсудил на Совбезе активизацию военной разведки у границ РФ
Об активизации зарубежных разведок у границ России и ситуации в лагере беженцев Эр-Рукбан шла речь на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел президент.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Фигуранты дела «Мужского государства» получили реальные сроки
Суд в Хабаровске вынес приговор четверым фигурантам дела "Мужского государства", чей лидер, основатель одноименной группы в соцсети, ранее был приговорен к условному сроку по делу об экстремизме.
Обновлено в 06:04
Происшествия
На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Обновлено в 02:16
Здоровье
Минздрав предложил разграничить условия оказания платных медуслуг
Минздрав России предложил разграничить условия оказания бесплатной и платной медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях, чтобы приостановить необоснованный рост расходов населения на медицину.
Обновлено в 05:55
Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Цукерберг заявил о возможной блокировке Facebook в некоторых странах
Марк Цукерберг, генеральный директор и создатель соцсети Facebook, рассказал, что в будущем не исключена и полная блокировка сервиса в некоторых странах.
Обновлено в 05:08
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Экономика
МТС заплатит США крупный штраф в рамках дела о коррупции в Узбекистане
Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Красноярске попытались поджечь здание администрации
В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Политика
Власти Москвы согласовали митинг оппозиции
Организаторам удалось согласовать с московскими властями проведение митинга «За Россию, справедливость, новый курс!»
Обновлено в 02:24
Политика
МИД России уведомил партнёров о приостановке ДРСМД
МИД России 5 марта направил международным партнёрам уведомление о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 05:42
Кино
«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»
Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить
По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48