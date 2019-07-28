Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу. Поздравление глава опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Однако формулировкой данного поздравления вызвал лишь насмешки от пользователей сити.

Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине

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