Политика
Зеленского высмеяли за обращение к церкви на УкраинеGazeta.SPb 08:45
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу. Поздравление глава опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Однако формулировкой данного поздравления вызвал лишь насмешки от пользователей сити.
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Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника
В городе Армавире полицейские задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве старшего брата, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:08
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Навального госпитализировали из СИЗО
Обновлено в 08:31
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства
"Рубин" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 13:15
Спорт
Сборная России с победы начала выступление на ЧЕ по пляжному регби
Мужская сборная России по пляжному регби обыграла национальную команду Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
Обновлено в 09:00
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Обновлено в 06:17
Футбол
«Оренбург» – первый, кто смог зажать «Зенит» в штрафной площади
«Оренбург» стал первым соперником «Зенита» в этом сезоне, который смог зажать его в своей штрафной без особого шанса на выход в контратаку.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено в 12:29
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Общество
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26