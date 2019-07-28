Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государстваРИА Новости 09:35

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек. Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.
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Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Телеканал 360°09:46

Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Газета.Ru12:23

Второй день насмешек: Зеленскому «открыли страшную тайну»

Вести.Ru11:05

Зеленского высмеяли за «Русь-Украину»

Известия08:34

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

РИА Новости09:35

Зеленского высмеяли за несуществующее государство

News.ru08:11

Зеленский вспомнил о несуществующем государстве и был осмеян

Lenta.ru07:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Происшествия

Во время концерта на Дворцовой распылили газ

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Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
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Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение

Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
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Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
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Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
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Велогонщик Берналь стал первым колумбийцем, выигравшим «Тур де Франс»

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Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
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Навального доставили из спецприёмника в больницу

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Lamborghini анонсирует демонстрацию нового суперкара во Франкфурте

В начале сентября демонстрация новинки пройдёт в одном из крупнейших автосалонов Франкфурта.
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти

Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

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Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
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Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене

Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
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Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублей

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Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле

Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
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Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов

Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.
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Российские ученые рассказали о развитии шизофрении у владельцев кошек

Как рассказали российские ученые, в последние десятилетия появились исследования, показывающие, что токсоплазмы изменяют поведение больных подопытных животных.
Обновлено в 09:03
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К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох

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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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JAXA опубликовало новые фото поверхности астероида Рюгу

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Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

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Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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