Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государстваРИА Новости 09:35
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек. Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.
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Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено 26 июля в 07:03
Наука
Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем
Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено в 05:11
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Здоровье
Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи
Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.
Обновлено в 03:57
Футбол
Анри Хагуш: «Во втором тайме нужно выравнивать игру и брать ее под контроль»
Защитник «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что тулякам необходимо взять игру под свой контроль в матче третьего тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 10:36
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Спасатели эвакуировали из подтопленных районов Иркутской области более 1 тыс. человек
Обновлено в 21:28
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Технологии
Россиянам расскажут, где безопасно купаться в Черном море
Гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский заявил, что в России появится сервис, который поможет определить, безопасно ли купаться в Черном море.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Кино
«Оно 2» будет идти почти три часа
Как сообщает издание Digital Spy, Мускетти отметил, что пока никто из зрителей на продолжительность не жаловался, а изначально лента вообще шла четыре часа.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Происшествия
Женщину во время бега убило ударом молнии
Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.
Обновлено в 18:53
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено в 13:02
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено в 00:58