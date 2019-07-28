Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государстваРИА Новости 09:35

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек. Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.
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Зеленского высмеяли за «Русь-Украину»

Известия08:34

Зеленского высмеяли за несуществующее государство

News.ru08:11

Второй день насмешек: Зеленскому «открыли страшную тайну»

Вести.Ru11:05

Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Телеканал 360°09:46

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

РИА Новости09:35

Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Газета.Ru12:23

Зеленский вспомнил о несуществующем государстве и был осмеян

Lenta.ru07:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
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По словам ирландского премьера Лео Варадкара, выход из ЕС приведёт к тому, что Северная Ирландия «задумается об объединении острова».
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В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
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Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

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Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
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Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу

Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси.
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