Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государстваРИА Новости 09:35
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек. Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.
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Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:05
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено в 15:09
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»
Обновлено в 15:29
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Политика
Ирландский остров может объединиться в случае продвигаемого Джонсоном брекзита
По словам ирландского премьера Лео Варадкара, выход из ЕС приведёт к тому, что Северная Ирландия «задумается об объединении острова».
Обновлено вчера в 00:24
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
Обновлено в 15:57
Футбол
Виктор Гончаренко: по-другому играть с «Локомотивом» не могли
В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 16:35
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 14:58
Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи
Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
Обновлено в 10:25
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 13:12
Политика
В Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС
В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева удалила обнаженное фото в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева недавно опубликовала в Instagram обнаженный снимок, на котором она выполняет стойку на голове.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
Обновлено в 16:44
Политика
День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов
В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.
Обновлено в 15:46
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26