Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек. Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.

Происшествия У больницы Навального задержали около десяти человек По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.

Общество Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Здоровье В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.

Происшествия Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.

Политика В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Политика Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

Политика Ирландский остров может объединиться в случае продвигаемого Джонсоном брекзита По словам ирландского премьера Лео Варадкара, выход из ЕС приведёт к тому, что Северная Ирландия «задумается об объединении острова».

Авто Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.

Происшествия Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.

Футбол Виктор Гончаренко: по-другому играть с «Локомотивом» не могли В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Политика Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Шоу-бизнес Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.

Общество Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Политика В Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.

Шоу-бизнес Наташа Королева удалила обнаженное фото в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева недавно опубликовала в Instagram обнаженный снимок, на котором она выполняет стойку на голове.

Политика День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.