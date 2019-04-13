Политика

Зеленского уличили в нежелании идти в армиюLenta.ru 16:07

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал повестки из военкомата. Об этом в своем Facebook сообщил советник действующего президента Юрий Бирюков.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал 4 повестки из военкомата

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РИА Новости13:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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