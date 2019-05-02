Политика

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в ОдессеNews.ru вчера в 22:16

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко потребовал, чтобы избранный президент Украины встал на колени перед Домом профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли активисты «Антимайдана».
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От Зеленского потребовали на коленях извиниться за дела Порошенко

URA.Ruвчера в 23:18

Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

Вести.Ruвчера в 23:03

Экс-депутат Рады призвал Зеленского покаяться в Одессе за содеянное Порошенко

ФАНвчера в 04:21

Экс-депутат призвал Зеленского встать на колени у Дома профсоюзов в Одессе

РИА Новостивчера в 21:59

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Известиявчера в 21:40

От Зеленского требуют покаяния за содеянное Порошенко в Одессе

Газета.Ruвчера в 20:31

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе

News.ruвчера в 22:16
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Политика

Зеленский определился с главой администрации

Обновлено вчера в 22:40
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Музыка

Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Полиция задержала около 100 человек на первомайской акции в Берлине

Обновлено в 04:17
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено 29 апреля в 05:22
Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Наука

В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows

Обновлено 30 апреля в 04:04
Политика

«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.
Обновлено в 01:36
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Политика

Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс за пять лет

Украина сможет вернуть неподконтрольные части Донбасса за пять лет, заявил в интервью изданию «Апостроф» советник избранного украинского президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 07:02
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ

Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Противостояние в Одессе
Эпизод общего политического кризиса на Украине. Первое время происходило в правовых рамках, без явных проявлений насилия: сторонники Евромайдана выступали за смену власти и возвращение Украины на путь евроинтеграции, а противники - за восстановление порядка в стране, интеграцию с Россией в рамках Таможенного союза, против экстремизма праворадикальных группировок.
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