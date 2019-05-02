Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в ОдессеNews.ru вчера в 22:16

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко потребовал, чтобы избранный президент Украины встал на колени перед Домом профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли активисты «Антимайдана».

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе

Энергетика США утроили объем поставок СПГ в ЕС Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.

Здоровье Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Музыка Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения» Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Наука В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.

Футбол Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Общество Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Энергетика DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.

Происшествия В Москве четыре человека ранены из помпового ружья Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Политика Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика «Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.

Авто Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры.

Происшествия Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.

Происшествия На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.

Политика Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс за пять лет Украина сможет вернуть неподконтрольные части Донбасса за пять лет, заявил в интервью изданию «Апостроф» советник избранного украинского президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Технологии В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.