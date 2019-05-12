Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистамLenta.ru вчера в 22:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «Пятого канала». Запись программы доступна на YouTube-канале.
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Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам

Телеканал 360°вчера в 20:56

Эксперт предрек Зеленскому резкое падение рейтинга

Известиявчера в 20:34

Клятву верности националистам потребовали от Зеленского

News.ruвчера в 19:35

Зеленского призвали присягнуть националистам

URA.Ruвчера в 19:59

Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам ради поддержки народа

Life.ruвчера в 19:57

От Зеленского потребовали «публично присягнуть» националистам

РЕН ТВвчера в 20:04

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

РИА Новостивчера в 18:33
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Происшествия

Рейс Sukhoi Superjet 100 в Челябинск отменили из-за неполадок

Обновлено в 00:29
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Азар принял решение о дальнейшем будущем

Хавбек лондонского "Челси" Эден Азар рассказал о будущей карьере, передает "Советский спорт". Полузащитник может оставить английский клуб.
Обновлено вчера в 23:29
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Компания Citroen готовит автомобиль для миллионеров

Компания Citroen готовит к выпуску авто для миллионеров, новинку представят в 2021 году.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт

На нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и САО ограничат движение с 15 мая

В связи с реконструкцией инженерных сетей с 15 до 30 мая ограничат движение по одной полосе Пресненского Вала от дома 5 до дома 6, строения 1, а также в Столярном переулке от дома 4/29 по улице Пресненский Вал до дома 3, корпуса 13 по Столярному переулку.
Обновлено в 00:00
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Сочи кемеровского мотоциклиста с ребенком сбила девушка на Mercedes

Предварительно установлено, что 28-летняя жительница Сочи на Mercedes выезжала со второстепенной дороги.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено вчера в 03:49
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено вчера в 08:40
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй тур

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес

В лучших традициях шпионских фильмов: как на самом деле проходили роды Меган Маркл

Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 08:55
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского

Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 00:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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