Политика
Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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Рубль подешевел к доллару и евро
В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Общество
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«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
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Происшествия
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Политика
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100
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Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100
Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
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Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Космос
Ученые хотят защитить планеты солнечной системы от любых форм промышленной эксплуатации
Большие участки Солнечной системы должны быть сохранены как «космическая пустыня» для защиты планет, лун и других небесных тел от бурной добычи полезных ископаемых и других форм промышленной эксплуатации в будущем, говорят ученые.
Обновлено в 01:15
Экономика
Стоимость окрошки за год выросла на 9%
Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
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Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев
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Обновлено вчера в 21:13
Политика
Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное
Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Общество
ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах
Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
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Общество
В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно
Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена.
Обновлено вчера в 20:15
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52