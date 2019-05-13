Политика

Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам»

Известия03:22

На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам»

РБК01:19

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

РИА Новостивчера в 18:33

Зеленского призвали присягнуть националистам

URA.Ruвчера в 19:59

Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам ради поддержки народа

Life.ruвчера в 19:57

Клятву верности националистам потребовали от Зеленского

News.ruвчера в 19:35

Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам

Телеканал 360°вчера в 20:56
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Космос

Ученые хотят защитить планеты солнечной системы от любых форм промышленной эксплуатации

Большие участки Солнечной системы должны быть сохранены как «космическая пустыня» для защиты планет, лун и других небесных тел от бурной добычи полезных ископаемых и других форм промышленной эксплуатации в будущем, говорят ученые.
Обновлено в 01:15
Экономика

Стоимость окрошки за год выросла на 9%

Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев

Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное

Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Общество

ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах

Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
Обновлено в 02:59
Общество

В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно

Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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