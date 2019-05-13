Политика

Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам ради поддержки народа

Life.ruвчера в 19:57

Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам

Телеканал 360°вчера в 20:56

От Зеленского потребовали «публично присягнуть» националистам

РЕН ТВвчера в 20:04

Зеленского призвали присягнуть националистам

URA.Ruвчера в 19:59

На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам»

Известия03:22

Клятву верности националистам потребовали от Зеленского

News.ruвчера в 19:35

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

РИА Новостивчера в 18:33
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Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Число жертв циклона «Фани» в Индии выросло до 64

Число жертв циклона «Фани» в Индии выросло с 43 до 64 человек, передает канал India New England со ссылкой на официальную статистику.
Обновлено в 02:31
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Политика

Владимир Путин сегодня прилетит в Казань

Фото: kremlin.ru Сегодня в Казань прилетит президент России Владимир Путин. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 01:51
Общество

Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Политика

Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении

Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Гаджеты

Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение

Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019.
Обновлено в 06:05
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика

Французский депутат предложил ЕС прекратить «антироссийскую истерию»

Странам ЕС следует изменить и политику по отношению к НАТО. Французский депутат призвал избавиться от «антироссийской истерии».
Обновлено вчера в 22:49
Авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

T-Cross, как отмечают в компании, будет конкурировать с такими моделями, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом превзойдет Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:18
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия

На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Хоккей

Хоккеист Блажиевский покинул расположение сборной России

Защитник Артём Блажиевский покинул расположение сборной России по хоккею перед матчем с Чехией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 05:37
Общество

В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Политика

В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов

В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Кокорина могут отправить в брянскую колонию

Обновлено в 00:01
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Политика

Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти

Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
Обновлено в 01:22
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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