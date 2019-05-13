Политика

Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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Зеленского призвали публично присягнуть националистам

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В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

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News.ruвчера в 19:35

Зеленского призвали «публично присягнуть» националистам

Телеканал 360°вчера в 20:56
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Энергетика

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-марте выросли на 3,1%, СПГ - на 19,7%

Доходы России от экспорта нефти в январе-марте выросли на 3,1% по сравнению с январем-мартом 2018 года и составили 29,159 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 04:35
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья

Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Баскетбол

Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии

Обновлено в 03:45
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика

Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

В Иркутске банда похищала наркоторговцев и вымогала у них деньги

Следователи выяснили, что у одного из потерпевших лидер банды требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную плату в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Зенит» уверенно победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство

Серб запомнился торсиде своей самоотверженной игрой за петербургский клуб, в том числе удачными игровыми действиями в выездном матче Лиги Европы против "Маккаби" (3:4) в 2016-м году.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками

Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Политика

Зеленскому грозит штраф или тюрьма

Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).
Обновлено в 04:57
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло

Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

В Хамовниках отреставрируют конструктивистскую поликлинику

Обновлено в 04:46
Происшествия

Три жителя Улан-Удэ изнасиловали дочь на глазах у матери

Обновлено в 03:33
Происшествия

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников в Казани

Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Политика

Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским

Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Общество

Погода в Новосибирске испортилась на неделю

Снег, ночные заморозки и похолодание задержатся в Новосибирской области на неделю.
Обновлено в 04:07
Политика

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая

Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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