Политика
Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Энергетика
Доходы РФ от экспорта нефти в январе-марте выросли на 3,1%, СПГ - на 19,7%
Доходы России от экспорта нефти в январе-марте выросли на 3,1% по сравнению с январем-мартом 2018 года и составили 29,159 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 04:35
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья
Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика
Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В Иркутске банда похищала наркоторговцев и вымогала у них деньги
Следователи выяснили, что у одного из потерпевших лидер банды требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную плату в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Зенит» уверенно победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство
Серб запомнился торсиде своей самоотверженной игрой за петербургский клуб, в том числе удачными игровыми действиями в выездном матче Лиги Европы против "Маккаби" (3:4) в 2016-м году.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками
Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленскому грозит штраф или тюрьма
Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).
Обновлено в 04:57
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В Хамовниках отреставрируют конструктивистскую поликлинику
Обновлено в 04:46
Происшествия
Три жителя Улан-Удэ изнасиловали дочь на глазах у матери
Обновлено в 03:33
Происшествия
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников в Казани
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Общество
Погода в Новосибирске испортилась на неделю
Снег, ночные заморозки и похолодание задержатся в Новосибирской области на неделю.
Обновлено в 04:07
Политика
Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая
Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".
Обновлено в 04:44