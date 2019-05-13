Политика

Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
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Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
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В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

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Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.
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Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
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В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
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В порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкеры

В воскресенье утром несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах; причиной стал пожар сразу на семи нефтяных танкерах, сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.
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Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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