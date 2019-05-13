Политика
Зеленского призвали присягнуть националистамГазета.Ru 00:50
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича.
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