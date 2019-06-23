Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсетиRT на русском 12:59
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Авто
Ford делает коврики из пластиковых бутылок
Пластиковые отходы сегодня представляют очень большую проблему во всём мире, поэтому Ford делает всё возможное, чтобы найти мусору применение.
Обновлено в 09:00
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Политика
Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси
Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Украинский полковник забил насмерть подчиненную
Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти забил свою подчиненную.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Путешествия
Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием
Обновлено в 08:07
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Энергетика
«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах
Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Кино
«Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали
Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.
Обновлено в 02:43