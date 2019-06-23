Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсетиRT на русском 12:59

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
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Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей

Взгляд.ру12:29

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

RT на русском12:59

Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

РИА Новости11:45

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на российские сайты

Московский Комсомолец12:16

Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте»

News.ru12:08

Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине

Газета.Ru12:07

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Вести.Ru12:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Автоспорт

Квят: даже без штрафа сложно было бы попасть в очки на Гран-при Франции

Обновлено в 13:20
Авто

Ford делает коврики из пластиковых бутылок

Пластиковые отходы сегодня представляют очень большую проблему во всём мире, поэтому Ford делает всё возможное, чтобы найти мусору применение.
Обновлено в 09:00
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Политика

Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Украинский полковник забил насмерть подчиненную

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти забил свою подчиненную.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Путешествия

Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться

Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Здоровье

Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

Обновлено в 08:07
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Энергетика

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Кино

«Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали

Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.
Обновлено в 02:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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