Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсетиRT на русском 12:59

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Политика В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Авто Ford делает коврики из пластиковых бутылок Пластиковые отходы сегодня представляют очень большую проблему во всём мире, поэтому Ford делает всё возможное, чтобы найти мусору применение.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Музыка Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Политика Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2» Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.

Политика Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Авто Авторынок России занял 12-е место в мире В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Армия и оружие Украинский полковник забил насмерть подчиненную Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти забил свою подчиненную.

Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

ЖКХ В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.

Общество Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.

Путешествия Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Происшествия Российская певица погибла на Волге В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.

Автоспорт Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.

Энергетика «Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.