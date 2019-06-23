Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсетиРБК 17:36
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Политика
В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в недавнем высказывании главы региона Рамзана Кадырова о ситуации в Грузии не было никакой агрессии.
Обновлено в 11:00
Футбол
Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме
Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса
Обновлено в 17:16
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Экономика
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 17:18
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Происшествия
При стрельбе в баре в США погиб один человек
По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.
Обновлено в 16:16
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 09:01
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Космос
Командование на МКС перешло к россиянину
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
В Грузии заступились за российских туристов
Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25