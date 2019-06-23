Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсетиРБК 17:36

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
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Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

РБК17:36

От Зеленского требуют отменить запрет на российские соцсети

Газета.Ru15:21

Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте»

News.ru12:08

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Вести.Ru12:20

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на российские сайты

Московский Комсомолец12:16

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

RT на русском12:59

Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

РИА Новости11:45
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Политика

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в недавнем высказывании главы региона Рамзана Кадырова о ситуации в Грузии не было никакой агрессии.
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Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме

Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Обновлено в 17:18
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В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
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В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
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«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Происшествия

При стрельбе в баре в США погиб один человек

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.
Обновлено в 16:16
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
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Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 09:01
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
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Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено в 17:03
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В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
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В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матче

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Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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