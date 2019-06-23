Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсетиRT на русском 12:59

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
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Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей

Взгляд.ру12:29

От Зеленского требуют отменить запрет на российские соцсети

Газета.Ru15:21

Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

РИА Новости11:45

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Вести.Ru12:20

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на российские сайты

Московский Комсомолец12:16

Зеленскому предложили разрешить «ВКонтакте»

News.ru12:08

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

RT на русском12:59
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Наука

Новая роборыба поплыла от энергии искусственного кровотока

Обновлено вчера в 01:13
Авто

Суперкар как у Абрамовича выставили на продажу

Трековый суперкар Ferrari FXX, выпущенный сверхограниченным тиражом, будет продан на аукционе.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Авто

В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper

Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено в 09:08
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Политика

Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Обновлено в 15:59
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 13:30
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика

Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России

Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
Обновлено в 15:00
Футбол

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Теннис

Роджер Федерер завоевал титул в Галле

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Интернет

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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