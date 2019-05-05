Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированныхГазета.Ru 04:34
По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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