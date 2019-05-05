Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированныхГазета.Ru 04:34

По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Зеленскому объяснили, почему 19 мая неудачный день для инаугурации

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Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины

RT на русскомвчера в 18:33

В Киеве рассказали, почему Зеленский должен перенести инаугурацию

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ФАН03:37

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

ТК Звездавчера в 20:48

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Российская газета08:09
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

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Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

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Общество

В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации

Обновлено вчера в 11:47
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В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Происшествия

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Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Общество

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Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Небензя принял участие в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке

В акции принял участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, который нес портрет своего отца Алексея.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии

Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
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Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
Обновлено в 07:56
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
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Культура

Путин вручил ордена работникам культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

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Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
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Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Политика

Делегация из США прослезилась от подвига защитников Севастополя

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В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

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Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

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Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

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Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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