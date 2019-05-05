Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированныхГазета.Ru 04:34

Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв.

По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.

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