Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированныхГазета.Ru 04:34
По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий. "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв.
— Владимир Вятрович, украинский историкREGNUM 06:16
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