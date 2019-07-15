Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над РоссиейLenta.ru 06:36

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
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Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию

РИА Новости21:27

В Киеве призвали «наступить на горло» идее, что Украина может «победить» РФ

ФАН04:55

Украинский дипломат призвал украинцев «наступить на горло» идее о победе над Россией

Народные новости07:32

В Киеве призвали «наступить на горло» идее, что Украина может победить РФ

Инфорос07:30

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Lenta.ru06:36

Мира не будет: радикалы и националисты запугали Зеленского

Новостной фронт06:07

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Газета.Ru10:03
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:58
Транспорт

Инспекторы ГИБДД раскрыли хитрости общения с ними

Несколько инспекторов ГИБДД на условиях анонимности раскрыли несколько хитростей о том, как общаться с полицейскими, если они остановили автомобиль.
Обновлено в 13:40
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Футбол

Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Обновлено в 22:15
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено в 21:59
Кино

Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Обновлено в 11:45
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Наука

Ученые назвали группу крови, которая неуязвима перед раком

Ранее британские исследователи заявили, что люди со II группой крови больше подвержены риску возникновения рака желудка, а пациенты с I группой крови, наоборот, реже страдали от этого заболевания.
Обновлено в 00:19
Авто

BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии

BMW M5 поступил в автомобильный парк полиции Виктории в рамках однолетнего кредита и стал самым быстрым полицейским автомобилем.
Обновлено в 14:16
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Эксперты "Минченко Консалтинг" составили рейтинг устойчивости губернаторов.
Обновлено в 17:04
Авто

УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова

«Трофи» уже доступна для покупки за 840 тысяч рублей, но за сколько «Буханку» покрасят в новый цвет пока не называется.
Обновлено в 10:01
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Игры

Dark Horse Comics и CD Projekt Red выпустят книгу о мире Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 16 апреля.
Обновлено в 12:10
Общество

Правительство утвердило график выходных на 2020 год

Премьер министр Дмитрий Медведев утвердил календарь праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.
Обновлено вчера в 00:14
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Футбол

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
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Ученые предложили замораживать клетки для лечения рака молочной железы

Обновлено в 14:10
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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