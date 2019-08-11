Политика

Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и СШАLenta.ru 06:38

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США. Об этом экс-парламентарий заявил в интервью телеканалу «112 Украина».
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Экс-депутат дал совет Зеленскому придерживаться нейтралитета

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