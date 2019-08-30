Политика
Вести.RuЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго.
Чемпионат 16:05
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 28 августа в 18:24
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Футбол
Сделка ЦСКА с «Васко де Гамой» по Сантосу не до конца согласован
Сделка московского ЦСКА с "Васко де Гамой" по полузащитнику бразильской команды Лукасу Сантосу не была до конца согласована.
Газета.Ru 16:27
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru 14:08
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
Фигурное катание
Загитова опубликовала в память о Людмиле Шалашовой трогательное видео
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова почтила память хореографа Людмилы Шалашовой, опубликовав трогательное видео, где она дарит наставнику котёнка.
Чемпионат 16:27
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34