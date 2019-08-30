Политика
Газета.RuЗеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости". "Президенту Украины будет направляться", - заявил он.
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Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие
Украинский военный ООС погиб в Донбассе
Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.
РЕН ТВ 13:10
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Футбол
Гвардиола назвал лучшего защитника в Европе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего защитника в Европе.
Евро-футбол.ру 09:57
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Экономика
Росстат сообщил о росте реального размера пенсии
Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).
Вести.Ru 09:15
Здоровье
В Миассе из-за грозы больница осталась без электричества
В результате часть Миасса осталась без света. Проблемы с электричеством возникли и в одной из больниц.
Челябинский обзор 00:11
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака
Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на фестивале
Российский исполнитель Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму во время выступления на музыкальном фестивале "Новая волна – 2019".
Труд 12:22
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 03:18
Армия и оружие
Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США
Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики.
Комсомольская правда 09:21
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо»
Чешская "Славия" отвергла предложение московского "Динамо" о покупке полузащитника Томаша Соучека.
Вести.Ru 10:31
Здоровье
Помидоры снижают риск возникновения рака матки и простаты
По данным РИА LIVE24, овощ замедляет старение, снижает риск онкологических заболеваний: рак матки, простаты, желудка, предотвращает рассеянный склероз, деменцию и болезнь Альцгеймера.
Цензуры.Нет 01:45
Политика
Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США
Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
ТАСС 10:27
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01