Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости". "Президенту Украины будет направляться", - заявил он.

Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы

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