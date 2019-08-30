Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
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Зеленский получит приглашение на празднование 75-летия Победы

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Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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В Антарктиде удалось обнаружить прожектор, который передает таинственный сигнал.
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Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.
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С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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