Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
Читать в источнике
Комментировать384

Подробнее о событии

Россия пригласит Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы

Говорит Москва10:00

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс09:35

Ушаков: Трамп пока не подтвердил своего участия в праздновании 75-летия Победы в Москве

ТАСС09:48

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Ведомости09:30

Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров

RT на русском10:02

Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы

РБК09:30

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

РИА Новости10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Здоровье

Медицину в Мурманской области перестроят под правило «золотого часа»

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил о планах по перестройке системы здравоохранения в регионе, об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.
РЕН ТВ 07:16
Технологии

Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел

Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru 10:10
Футбол

Старт России на ЧМ по баскетболу, топовый футбол в Италии и РПЛ, бои Ломаченко и Поветкина, фестиваль Фуркада. Все трансляции 31 августа

Квалификация Мартен Фуркад / Фото: © Instagram Martin Fourcade Nordic Festival Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира по биатлону.
Матч ТВ 17:10
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Газета.Ru 08:24
Футбол

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
Киберспорт

Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея

Игромания.ру 14:28
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Авто

Nissan презентовал новый микроавтобус NV350 Caravan

Автолюбители дождались официального показа премиальной версии микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Pnzdrive 15:42
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Происшествия

Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Происшествия

В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец

Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Кино

Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро

Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве

Комсомольская правда 08:14
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в России

Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
Политика

Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия.
Известия 14:41
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru 11:15
Экономика

Астраханская область получит 155 млн руб. на строительство домов культуры

Московский Комсомолец 13:57
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное