Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Здоровье ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Политика Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.

Политика Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.

Общество Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Наука Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям Исследователи предположили, что если ребёнок не проходит через традиционные вагинальные роды, то он не сталкивается с определенными бактериями, которые обитают в данном канале, либо не испытывает натуральной стрессовой реакцию при нормальных родах, что может отрицательно сказаться на развитии его мозга.

Происшествия В Астрахани задержали троих полицейских за закладку наркотиков Полиция Астрахани возбудила уголовное дело против троих сотрудников МВД, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.

Кино Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».

Политика Польша, Украина и США подпишут соглашение о безопасности поставок газа Представители правительств Польши, Украины и США 31 августа подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве для укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Здоровье Центр диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном Как сообщает пресс-служба Минздрава Чечни, аналогичный центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки планируется открыть в Грозном.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Армия и оружие Иран развернул в Ираке ПВО для поражения израильских F-35 Ранее действительно появились сведения о том, что Иран сделал Ираку выгодное предложение – разместить на территории Ирака современные системы ПВО с целью поражать любые самолёты и беспилотники, оказавшиеся в радиусе действия.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Футбол В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».

Кино Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.

Армия и оружие Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Политика Выставка о начале Второй мировой войны откроется в США Как сообщает посольство РФ в США на своей странице в Facebook, выставка подготовлена совместными усилиями РКЦ и российского посольства, и продлится с 1 по 8 сентября включительно.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.